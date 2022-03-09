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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
AMERICAN EXPRESS ОБЪЯВИЛА О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТЫ В БЕЛАРУСИ
12:56 09.03.2022
Международная платежная компания American Express приостанавливает работу в Беларуси и России из-за военной спецоперации в Украине. Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора компании Стивена Сквери.
"В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также приостанавливаем все бизнес-операции в Беларуси", - говорится в заявлении.
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