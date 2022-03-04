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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРУЗИНСКАЯ АВИАКОМПАНИИ GEORGIAN AIRWAYS ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ
11:42 09.03.2022
Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила полетную программу по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
Согласно информации, по обновленному расписанию рейсы будут выполняться по вторникам, средам, четвергам и пятницам по 25 марта 2022.
Так, вылет из Тбилиси будет в 05:00, прилет в Минск в 09:15.
Вылет из Минска в 10:15, прилет в Тбилиси в 14:45
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