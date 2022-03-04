МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГРУЗИНСКАЯ АВИАКОМПАНИИ GEORGIAN AIRWAYS ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ

11:42 09.03.2022 Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила полетную программу по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск. Согласно информации, по обновленному расписанию рейсы будут выполняться по вторникам, средам, четвергам и пятницам по 25 марта 2022. Так, вылет из Тбилиси будет в 05:00, прилет в Минск в 09:15. Вылет из Минска в 10:15, прилет в Тбилиси в 14:45