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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НЕ СМОЖЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПРОДУКЦИЮ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
10:05 09.03.2022
Международный совет директоров FSC (Международная организация, отвечающая за соблюдение стандартов в управлении лесами) 8 марта 2022 года принял решение приостановить сертификацию на экспорт продукции деревообработки и лесного хозяйства Беларуси и России.
Это решение, которое вступит в силу с 14 марта, будет иметь эффект аннулирования текущей сертификации предприятий в Беларуси без возможности приобретения новых сертификатов, что приостанавливает экспорт продукции лесной промышленности.
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