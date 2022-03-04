Международный совет директоров FSC (Международная организация, отвечающая за соблюдение стандартов в управлении лесами) 8 марта 2022 года принял решение приостановить сертификацию на экспорт продукции деревообработки и лесного хозяйства Беларуси и России.

Это решение, которое вступит в силу с 14 марта, будет иметь эффект аннулирования текущей сертификации предприятий в Беларуси без возможности приобретения новых сертификатов, что приостанавливает экспорт продукции лесной промышленности.