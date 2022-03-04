МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ВВОДИТ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ

09:11 09.03.2022 Южная Корея вводит экспортный контроль в отношении Беларуси. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи. «…правительство Кореи приняло решение ввести меры экспортного контроля в отношении Беларуси, полагая, что республика существенно способствует вторжению России в Украину», - говорится в сообщении. В нем уточняется, что меры экспортного контроля в отношении Беларуси будут применяться так же, как и в отношении России.