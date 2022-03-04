ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Беларусью. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

«После российской военной агрессии против Украины <...> Европейская комиссия приостановила сотрудничество с Россией и ее союзником Беларусью в программах трансграничного сотрудничества Европейского инструмента добрососедства (ENI CBC)», - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудничество приостанавливается по программе региона Бaлтийского моря «Интеррег».

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет €178 млн евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью составляет €257 млн евро.