|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕС ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОГРАММЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСЬЮ
14:52 04.03.2022
ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Беларусью. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
«После российской военной агрессии против Украины <...> Европейская комиссия приостановила сотрудничество с Россией и ее союзником Беларусью в программах трансграничного сотрудничества Европейского инструмента добрососедства (ENI CBC)», - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудничество приостанавливается по программе региона Бaлтийского моря «Интеррег».
Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет €178 млн евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью составляет €257 млн евро.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2022
Курсы в банках
на 04.03.2022
Конвертация в банках
на 04.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте