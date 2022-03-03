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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ ОТКРОЕТ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
13:16 04.03.2022
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» 30 марта 2022 года откроет центр компетенций в Санкт-Петербургском горном университете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, проект объединит лучшие технологические решения в области машиностроения. В центре будут представлены тренажеры-имитаторы карьерной техники и программного обеспечения, стенды, компьютеры и самое эксклюзивное оборудование — рабочее место оператора роботизированной карьерной техники.
С помощью такого технического оснащения студенты, аспиранты ВУЗа и специалисты горных предприятий, которые проходят здесь курсы повышения квалификации, получат уникальную возможность управлять погрузочно-доставочными роботизированными комплексами на горных предприятиях и полигонах завода БелАЗ, не покидая стен центра.
По словам ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, занятия на симуляторах техники позволят повысить компетенции обучающихся и действующих сотрудников горных компаний.
«Они, в частности, смогут проводить здесь работу над ошибками, следствием которых в реальной жизни стал бы значительный материальный ущерб или даже производственные травмы… Наша основная цель — создать максимально комфортную для получения знаний и навыков среду, необходимую для подготовки высококвалифицированных инженеров, формирования нового поколения технической интеллигенции», - подчеркнул он.
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