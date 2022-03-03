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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЕРВИС AIRBNB ПРИОСТАНОВИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЕЛАРУСИ
11:23 04.03.2022
Гендиректор американской компании Airbnb Брайан Чески заявил, что онлайн-сервис по аренде жилья временно останавливает деятельность на территории Беларуси и РФ.
"Airbnb приостанавливает всю свою деятельность в России и Беларуси", - сообщил Чески в Twitter.
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