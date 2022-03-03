МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЕРВИС AIRBNB ПРИОСТАНОВИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЕЛАРУСИ

11:23 04.03.2022 Гендиректор американской компании Airbnb Брайан Чески заявил, что онлайн-сервис по аренде жилья временно останавливает деятельность на территории Беларуси и РФ. "Airbnb приостанавливает всю свою деятельность в России и Беларуси", - сообщил Чески в Twitter.