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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВИАКОМПАНИЯ FLY DUBAI ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В МИНСК ДО 26 МАРТА
09:58 04.03.2022
Авиакомпания Fly Dubai приостанавливает полеты в Минск до 26 марта. Об этом сообщают белорусские туроператоры в рассылке турагентам.
Как пишет Республиканский союз туристических организаций, есть возможность перебронировать туристов на рейсы других авиакомпаний.
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