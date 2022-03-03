МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АВИАКОМПАНИЯ FLY DUBAI ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В МИНСК ДО 26 МАРТА

09:58 04.03.2022 Авиакомпания Fly Dubai приостанавливает полеты в Минск до 26 марта. Об этом сообщают белорусские туроператоры в рассылке турагентам. Как пишет Республиканский союз туристических организаций, есть возможность перебронировать туристов на рейсы других авиакомпаний.