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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АБИИ ПРИОСТАНОВИЛ ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЛАРУСЬЮ
09:07 04.03.2022
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи военными действиями на Украине приостановил проекты, связанные с Беларусью и РФ. Об этом говорится в заявлении финансовой организации.
"АБИИ думает о каждом, на ком отразилось война на Украине, и выражает им сочувствие. Руководство приняло решение, согласно которому вся деятельность, касающаяся России и Беларуси, приостановлена и находится на рассмотрении", - говорится в заявлении.
АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки нуждающимся сторонам.
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