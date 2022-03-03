Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи военными действиями на Украине приостановил проекты, связанные с Беларусью и РФ. Об этом говорится в заявлении финансовой организации.

"АБИИ думает о каждом, на ком отразилось война на Украине, и выражает им сочувствие. Руководство приняло решение, согласно которому вся деятельность, касающаяся России и Беларуси, приостановлена и находится на рассмотрении", - говорится в заявлении.

АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки нуждающимся сторонам.