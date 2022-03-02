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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ЕС ЗАТРАГИВАЮТ 70% БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА


10:15 03.03.2022

Европейский союз во вторник утвердил новые экономические санкции в отношении Беларуси за поддержку военного вторжения России в Украину, фактически запретив около 70% всего белорусского экспорта в ЕС, на который пришлось 5,9 млрд евро.

Санкции затрагивают такие сектора как древесина, сталь и железо, цемент, резина и нефтепродукты, сообщает Reuters.

Новые санкции также закрывают лазейки и отменяют существующие санкции в отношении экспорта Беларусью калийных удобрений. По словам представителей ЕС, нынешние санкции затрагивают только 20% экспорта калия. Новые рестрикции полностью запретят экспорт калия.

При этом санкции затронут контракты, подписанные до введения санкций, а не только новые контракты, как в предыдущих раундах санкций. У компаний будет три месяца, чтобы закрыть открытые контракты.

По словам представителей ЕС, риски, связанные с тем, что запрещенные товары могут быть экспортированы через Россию или другие третьи страны, будут рассматриваться таможенными органами.

В соответствии с новыми санкциями ЕС также прекратит экспорт в Беларусь длинного списка техники, которая может быть использована в военных целях, в дополнение к уже запрещенной продукции. Среди новых подсанкционных товаров — передовые технологии, в том числе компьютеры, электроника, телекоммуникации, датчики и лазеры.

В отличие от российских финансовых институтов белорусские банки пока не исключены из международной платежной системы SWIFT, но в ЕС заявляют, что и это «придет».
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