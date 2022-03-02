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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОСТАНОВИЛ ВСЕ ПРОГРАММЫ В БЕЛАРУСИ


09:25 03.03.2022

Всемирный Банк остановил все программы сотрудничества с Беларусью и Россией из-за вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

Всемирный банк в среду заявил, что немедленно прекратил все программы в России и Беларуси после российского вторжения в Украину и "военных действий против народа Украины", сообщает Reuters.

Банк заявил, что не одобрял ни одного нового кредитования Беларуси с середины 2020 года, когда Соединенные Штаты ввели против страны санкции после так называемых выборов президента.

Не было одобрено также никаких новых ссуд или инвестиций в Россию с 2014 года, когда та аннексировала Крым.
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