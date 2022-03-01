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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСЛЫ ЕС ОДОБРИЛИ ПАКЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ
12:47 02.03.2022
Послы ЕС одобрили пакет экономических санкций против Беларуси. Об этом написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
Более подробной информации не сообщается.
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