МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСЛЫ ЕС ОДОБРИЛИ ПАКЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ

12:47 02.03.2022 Послы ЕС одобрили пакет экономических санкций против Беларуси. Об этом написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. Более подробной информации не сообщается.