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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
11:42 02.03.2022
Посол Беларуси в Армении Александр Конюк и министр экономики Республики Армения Ваган Керобян обменялись мнениями о состоянии и перспективах белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 28 февраля 2022 г. встрече стороны подробно обсудили вопросы поставок в Армению белорусских удобрений и сельскохозяйственной техники, в Беларусь – плодоовощной продукции и ряда продуктов питания.
Собеседники наметили мероприятия для обмена визитами белорусской и армянской делегаций.
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