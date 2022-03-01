МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

11:42 02.03.2022 Посол Беларуси в Армении Александр Конюк и министр экономики Республики Армения Ваган Керобян обменялись мнениями о состоянии и перспективах белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 28 февраля 2022 г. встрече стороны подробно обсудили вопросы поставок в Армению белорусских удобрений и сельскохозяйственной техники, в Беларусь – плодоовощной продукции и ряда продуктов питания. Собеседники наметили мероприятия для обмена визитами белорусской и армянской делегаций.