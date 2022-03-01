Правительство Японии введет санкции против Беларуси из-за ее роли во вторжении России в Украину. Об этом в парламенте заявил премьер-министр страны Фумио Кишида.

«Учитывая очевидную причастность Беларуси к вторжению России в Украину, мы решили принять санкционные меры против физических лиц, включая <...> Лукашенко, а также юридических лиц», - сказал Кишида, которого цитирует Kyodo News.

По его словам, будут также приняты меры по экспортному контролю. Это должно быть осуществлено уже в течение этой недели.