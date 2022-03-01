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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕБРР ПРИОСТАНОВИЛ ДОСТУП БЕЛАРУСИ К СВОИМ ФИНАНСАМ
16:56 01.03.2022
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) бессрочно приостановил доступ Беларуси и России к своим финансам. Об этом сообщает ЕБРР.
"Совет директоров ЕБРР согласился с предложением руководства принять меры в ответ на вторжение России в Украину", - говорится в комментарии.
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