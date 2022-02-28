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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСАТОМНАДЗОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕРИИ СЕМИНАРОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА


10:06 01.03.2022

Госатомнадзор принял участие в серии семинаров в рамках проекта международной технической помощи Европейского союза для белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, все мероприятия в формате видеоконференцсвязи проходили с 22 по 24 февраля 2022 года.

На семинаре по задаче А.1.3 «Укрепление культуры безопасности» представители Госатомнадзора обсудили с европейскими экспертами методологию и результаты проведенной в Департаменте самооценки культуры безопасности, методологию и практику проведения подобных самооценок в регулирующих органах ядерной безопасности Швеции и Литовской Республики, действия по итогам самооценок культуры безопасности. Культура безопасности является неотъемлемым профессиональным атрибутом ядерной сферы и, согласно документам МАГАТЭ, представляет собой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам защиты и безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.

В рамках семинара по задаче Б.4 «Поддержка в совершенствовании возможностей технической экспертизы для вероятностного анализа безопасности и разработка риск-ориентированного подхода регулирующего органа» эксперты из Германии, Франции, Швеции и Украины обсудили с белорусскими участниками специфику разработки и экспертизы вероятностного анализа безопасности (ВАБ) для энергоблоков АЭС, применения результатов такой экспертизы, в частности для определения тем и приоритетных вопросов для программ надзора, выработали рекомендации по применению ВАБ для Республики Беларусь.

На семинаре по информированию общественности, коммуникации и стратегии вовлеченности различных заинтересованных сторон в рамках задачи А.4 «Поддержка в развитии коммуникационной деятельности и деятельности, связанной с информированием общественности» представители Госатомнадзора обсудили с коллегами из Болгарии, Франции и Швеции аспекты подготовки и проведения регулирующим органом общественных слушаний, трансграничной коммуникации по вопросам обеспечения ядерной безопасности, включая укрепление взаимодействия между регулирующими органами соседних стран, использования регулирующим органом социальных сетей.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности регулярно изучает международный опыт, в том числе наработанный в странах Европейского союза, для совершенствования системы ядерной и радиационной безопасности в Беларуси и ее отдельных компонентов. Полученная информация применяется при разработке проектов технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, документов стратегического планирования Госатомнадзора, текущей регулирующей деятельности.
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