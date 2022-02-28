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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО США В БЕЛАРУСИ ОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ
16:20 28.02.2022
Посольство США в Беларуси останавливает работу.
Все сотрудники эвакуированы из страны.
«Соучастие Беларуси в войне России против Украины продемонстрировало утрату режимом суверенного принятия решений», - написала посол США в Беларуси Джули Фишер.
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