МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСОЛЬСТВО США В БЕЛАРУСИ ОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ

16:20 28.02.2022 Посольство США в Беларуси останавливает работу. Все сотрудники эвакуированы из страны. «Соучастие Беларуси в войне России против Украины продемонстрировало утрату режимом суверенного принятия решений», - написала посол США в Беларуси Джули Фишер.