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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ В МАРТЕ СОСТОИТСЯ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-МОНГОЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
11:36 28.02.2022
Третье заседание двусторонней рабочей группы Беларуси и Монголии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства пройдет в марте 2022 г. в Минске. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 24 февраля 2022 г. встречи посла Беларуси в Монголии Дмитрия Горелика с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Загджавын Мэндсайханом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, в том числе практическую реализацию двусторонних проектов в рамках генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита.
Помимо этого, обсуждались планы проведения краткосрочных подготовительных курсов для монгольских специалистов в области молочного животноводства и переработки молока.
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