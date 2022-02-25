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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЯПОНИЯ ПРИСТУПИЛА К ПРОРАБОТКЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ


10:26 28.02.2022

Правительство Японии приступило к рассмотрению вопроса о введении санкций в отношении Беларуси в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газета Yomiuri.

Решение было принято после того, как Министерство финансов США в четверг объявило о рестрикциях в отношении 24 физических и юридических лиц из Беларуси из-за поддержки Минском российской вторжения в Украину.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в вопросе санкций против Минска Токио будет действовать в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь со странами G7.
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