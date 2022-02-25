Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 27 февраля анонсировала новый пакет санкций против России и Беларуси из-за участия в войне против Украины.

По ее словам, в отношении Беларуси будут введены торговые ограничения на минеральные топлива, железо и технологии.

«Это остановит их экспорт продукции от минерального горючего до табака, дерева, цемента, железа, стали», - заявила она.

Кроме того, ЕС расширяет ограничения против России и Беларуси в отношении высокотехнологичного экспорта, который используется, в частности, в военной отрасли. Это предотвратит риск обхода Россией введенных против нее санкций.