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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕС ГОТОВИТ НОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ
09:07 28.02.2022
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 27 февраля анонсировала новый пакет санкций против России и Беларуси из-за участия в войне против Украины.
По ее словам, в отношении Беларуси будут введены торговые ограничения на минеральные топлива, железо и технологии.
«Это остановит их экспорт продукции от минерального горючего до табака, дерева, цемента, железа, стали», - заявила она.
Кроме того, ЕС расширяет ограничения против России и Беларуси в отношении высокотехнологичного экспорта, который используется, в частности, в военной отрасли. Это предотвратит риск обхода Россией введенных против нее санкций.
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