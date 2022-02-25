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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ В МОНГОЛИЮ УВЕЛИЧИЛСЯ В 2021 ГОДУ В 2,5 РАЗА
15:14 25.02.2022
В формате видеоконференции состоялось 6-е заседание совместной белорусско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в ходе заседания стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между нашими странами в области сельского хозяйства, промышленности, образования и других сферах.
За 2021 г. товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил $14,1 млн и полностью сложился из экспорта, который увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом. Преимущественно в Монголию поставлялась белорусская молочная продукция – 85,9%.
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