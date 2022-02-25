В формате видеоконференции состоялось 6-е заседание совместной белорусско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в ходе заседания стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между нашими странами в области сельского хозяйства, промышленности, образования и других сферах.

За 2021 г. товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил $14,1 млн и полностью сложился из экспорта, который увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом. Преимущественно в Монголию поставлялась белорусская молочная продукция – 85,9%.