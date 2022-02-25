ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ В МОНГОЛИЮ УВЕЛИЧИЛСЯ В 2021 ГОДУ В 2,5 РАЗА


15:14 25.02.2022

В формате видеоконференции состоялось 6-е заседание совместной белорусско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в ходе заседания стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между нашими странами в области сельского хозяйства, промышленности, образования и других сферах.

За 2021 г. товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил $14,1 млн и полностью сложился из экспорта, который увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом. Преимущественно в Монголию поставлялась белорусская молочная продукция – 85,9%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2022
валюта курс
EUR 3.1375
USD 2.7977
RUB 3.2391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0873 -0.0502
USD 2.7597 -0.038
RUB 3.2978 +0.0587
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.2400
USD 2.7600 2.9000
RUB 3.2500 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1250
EUR/RUB 93.0000 98.0000
USD/RUB 83.7100 85.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте