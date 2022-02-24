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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


США ВВЕЛИ НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ ПАКЕТ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ


10:34 25.02.2022

США ввели санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов США.

Санкции затрагивают предприятия оборонного сектора и финансовые учреждения — два сектора белорусской экономики, которые тесно связаны с Россией. В список подсанкционных предприятий вошли:

Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,

Банк «Дабрабыт»,

ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»,

ЗАО «Белбизнеслизинг»

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ),

Государственный военно-промышленный комитет,

«БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»,

ОАО «КБ «Радар», управляющая компании холдинга «Системы радиолокации»,

ОАО «558 авиационный ремонтный завод»,

ОАО «Интеграл»,

ООО «Оборонные инициативы»,

УП «Минотор-Сервис»,

НПООО «ОКБ ТСП»,

Компания «Synesis»,

ООО «24×7 Паноптес»,

В список под санкции физических лиц попали министр обороны Виктор Хренин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, зампредседателя Госкомвоенпрома Вячеслав Россолай, владелец «Синезис» Александр Шатров, бизнесмен Александр Зайцев, гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский и замгендиректора МЗКТ Александр Ветеневич.

Кроме того, санкции, которые США ввели против российских банков «ВТБ», «Сбербанк» и «ВЭБ» затрагивают и их белорусские дочерние компании — «Банк ВТБ Беларусь», «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».
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