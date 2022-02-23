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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ЗАКРЫЛА ВСЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ - ГОСПОГРАКОМИТЕТ
13:45 24.02.2022
Все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на имеющуюся информацию.
«По информации украинской стороны, пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня). В свою очередь белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств. Информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется», - говорится в сообщении.
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