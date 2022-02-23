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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТУРЕЦКОМУ БИЗНЕСУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»


12:31 24.02.2022

Презентация инвестиционных возможностей СЭЗ «Гродноинвест» и Гродненской области для турецкого бизнеса состоялась 23 февраля в онлайн-формате.

Встреча была организована администрацией СЭЗ при поддержке турецко-белорусского Делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турецкой Республики (DEIK).

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе презентации были представлены инвестиционные проекты в сферах промышленности, логистики и туризма, а также проект по созданию турецкого индустриального парка. Прозвучала информация об успешной деятельности резидента СЭЗ с турецким капиталом «Европластекс Инвест», который реализует в индустриальном парке в Сморгони два инвестиционных проекта в легкой и металлообрабатывающей отраслях.

В ходе онлайн встречи специалист по развитию внешнеэкономической деятельности предприятия-резидента СООО «Мебель-Неман» Екатерина Голубович выступила с презентацией, в которой рассказала о деятельности компании, представила продукцию и подчеркнула особенности торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. В конце своего выступления спикер отметила заинтересованность в налаживании сотрудничества с турецким партнерами.

Стоит отметить, что 23 февраля 2012 года, десять лет назад, между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и белорусско-турецким Деловым советом (DEIK) было подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодня взаимоотношения с турецким бизнесом планомерно наращиваются. В 2021 году товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Турцией удвоился и превысил отметку в 10 млн долларов США. В ноябре 2021 года состоялся визит главы администрации СЭЗ Дмитрия Рожкова в составе делегации Гродненской области в Турецкую Республику, где обсуждались вопросы промышленной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов.

Совет по внешнеэкономическим связям Турецкой Республики (DEİK) создан в 1985 году и в настоящее время является крупнейшей турецкой организацией, объединяющей деловое сообщество Турции. Главной целью DEİK является развитие экономических связей и международной торговли, представление частного сектора Турции за рубежом.

В рамках DEİK имеются 138 страновых деловых советов, в том числе белорусско-турецкий Деловой совет, созданный в 1992 году при Деловом совете Евразии.
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