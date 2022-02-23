Компания China Merchants CHN-BLR Commerce and Logistics Company (CMCB) готова стать логистическим оператором ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) на азиатском направлении и оказывать активное содействие развитию биржевой торговли между Беларусью и Китаем. С таким предложением 22 февраля 2022 года выступил начальник управления по развитию бизнеса CMCB Чжан Лун во время визита на биржу.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, официально оформить партнерские отношения планируется через подписание меморандума о сотрудничестве БУТБ и CMCB.

При этом, как заявил представитель CMCB, логистика не единственная перспективная сфера для взаимодействия с биржей: "У нас есть много крупных клиентов, которые хотели бы покупать пиломатериалы и другую продукцию белорусского производства, а на бирже сосредоточены практически все ведущие экспортеры. Считаю, что объединение нашего опыта в области логистики с вашими возможностями как международной торговой площадки обеспечит мощный синергетический эффект и будет способствовать росту взаимного товарооборота между нашими странами. Вместе с тем, помимо логистических услуг, мы готовы предложить сотрудничество в банковской и страховой сферах. Это позволит упростить расчеты белорусских компаний с китайскими контрагентами, а также нивелировать определенные риски, связанные с трансграничной торговлей. Иными словами, логистика - это лишь первый шаг на пути к долгосрочному стратегическому партнерству между нашими организациями".

В свою очередь первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков подтвердил заинтересованность биржи в установлении партнерских отношений с CMCB, подчеркнув приоритетное значение китайского рынка с точки зрения реализации экспортного потенциала биржевой площадки.

China Merchants CHN-BLR Commerce and Logistics Company входит в состав корпорации China Merchants Group.