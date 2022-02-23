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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТАЛЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАБОТЕ НА БУТБ


16:31 23.02.2022

Поставки продукции черной металлургии в Беларусь через биржевую площадку стали главной темой состоявшихся 22 февраля 2022 г. на базе Белорусской торгово-промышленной палаты переговоров представителей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с деловыми кругами Республики Татарстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, заинтересованность в реализации своей продукции на биржевых торгах выразили две крупные татарстанские металлургические компании, специализирующиеся на производстве стальных труб, деталей трубопроводов, а также металлоконструкций и изделий из черных металлов, применяемых в строительной отрасли. В случае аккредитации данных компаний на бирже белорусские предприятия получат дополнительную возможность закупать нужные им металлоизделия непосредственно у заводов-изготовителей.

Черный металлопрокат пользуется стабильно высоким спросом на биржевых торгах, обеспечивая около 80% от общего объема биржевых продаж металлопродукции. Поскольку страной происхождения большей части импортируемого в Беларусь металла выступает Российская Федерация, привлечение на биржу российских металлопроизводителей является задачей первостепенного значения.

«В 2021 году белорусские предприятия и организации приобрели через биржу более 389 тысяч тонн черных металлов и изделий из них на общую сумму 1,6 миллиарда BYN. В текущем году, несмотря на постоянное снижение металлоемкости производства, существенных изменений в динамике спроса пока не наблюдается. Стальной прокат по-прежнему удерживает лидерство в структуре сделок. При этом на фоне подорожания российского металла основное внимание сейчас уделяется повышению концентрации предложения самых востребованных видов металлопродукции с целью сокращения затрат белорусских участников торгов. В этой связи приход на биржу производителей труб и металлоконструкций из Татарстана, безусловно, положительно скажется на ценовой конъюнктуре и позволит покупать эту продукцию на более выгодных условиях», – подчеркнули в пресс-службе биржи.
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