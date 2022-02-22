Алексей Авраменко выступил на совещании министров Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, которое было посвящено обеспечению транспортной связанности между странами и содействие развитию устойчивой мобильности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, в своем выступлении он отметил, что необходимыми компонентами улучшения международной транспортной связанности между странами являются свобода транзита и беспрепятственное пересечение границ.

«Эти условия должны гарантироваться не только путем внесения соответствующих положений в конвенции и другие многосторонние международные соглашения, но и путем реального соблюдения договоренностей и принятых на себя обязательств», – отметил Алексей Авраменко.

Министр также добавил, что комитет играет стратегическую роль в обеспечении всеобъемлющей платформы для выработки согласованных решений и создания эффективной международной транспортной инфраструктуры.

Действующие в области транспорта нормы и стандарты Беларуси унифицированы с соглашениями и конвенциями ООН. Это позволило с учетом мирового опыта заложить основу для повышения эффективности, безопасности и экологичности работы транспорта.

«Большая внимание в стране уделяется сохранению окружающей среды. За последние десятилетия существенно обновился парк транспортных средств высоких экологических классов, при перевозках пассажиров и грузов увеличилось количество автомобилей на электрической тяге. Осуществляется электрификация железной дороги. Все это позволило создать открытую транспортную систему, стабильно работающую внутри республики и привлекательную для зарубежных партнеров», – сказал Алексей Авраменко.

Вместе с тем транспорту, как и другим отраслям экономики, из-за пандемии и влияния внешних вызовов потребовалось поменять модель работы, чтобы осуществлять грузовые перевозки в международном сообщении без перебоев.

По словам Алексея Авраменко, Беларусь выражает уверенность, что работа комитета будет способствовать появлению новых идей в области совершенствования процессов на транспорте, направленных на создание эффективной и экологичной транспортной системы.