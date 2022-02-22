Делегация бизнес-кругов из Татарстана 21 февраля 2022 года посетила индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, во время визита гостям были продемонстрированы возможности «Великого камня» для резидентов и инвесторов, а также для субъектов инновационной деятельности индустриального парка, которых в настоящее время уже три. Особый интерес вызвали льготы и преференции, действующие в парке.

Во время объезда территории представители делегации также смогли увидеть и оценить масштабы «Великого камня», скорость строительства и развития индустриального парка.