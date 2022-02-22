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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ БИЗНЕС-КРУГАМ ИЗ ТАТАРСТАНА
14:55 22.02.2022
Делегация бизнес-кругов из Татарстана 21 февраля 2022 года посетила индустриальный парк «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, во время визита гостям были продемонстрированы возможности «Великого камня» для резидентов и инвесторов, а также для субъектов инновационной деятельности индустриального парка, которых в настоящее время уже три. Особый интерес вызвали льготы и преференции, действующие в парке.
Во время объезда территории представители делегации также смогли увидеть и оценить масштабы «Великого камня», скорость строительства и развития индустриального парка.
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