Иранская турфирма планирует поставить чартер из Тегерана в Минск. Такая информация была озвучена в Минске во время встречи представителей иранского посольства с представителями белорусского турбизнеса.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, это уже вторая подобная встреча в белорусской столице за последний месяц, посвященная вопросам взаимного туристического обмена между Беларусью и Ираном.

Иран очень заинтересован в прибытии белорусских туристов. На мероприятии присутствовал Армин Ганбари, директор по развитию иранской туркомпании «Фарзад Хотелс», офис которой недавно открылся в Минске.

Он заявил, что туркомпания готовится консолидировать чартерную авиапрограмму из Ирана в Беларусь. Старт предположительно может состояться в апреле на крыльях одного из иранских перевозчиков. Частота полетов – один раз в неделю. Все детали полетной программы прорабатываются. Речь идет о продаже пакетных туров стоимостью от 1500 до 2500 евро за одну и две недели пребывания в Иране по двум различным программам.

Эти программы, а также достопримечательности Ирана были презентованы во время встречи.

Первая программа является экскурсионной и включает посещение таких туристических жемчужин Ирана, как Тегеран, Шираз, Исфахан, Кашан и Язд. Второй пакетный тур предполагает посещение главного иранского курорта в Персидском заливе – острова Киш. Белорусы очень мало знают об Иране, хотя страна может предложить фантастическую экскурсионку – в прежние времена белорусские туристы в порядке индивидуальных поездок все же добирались до красот древней Персии.

На встрече обсуждались визовые вопросы – для белорусов в Иран, и для иранцев – в Беларусь.

Как говорилось на презентации, с открытием иранских виз для наших граждан проблем нет – особенно, когда речь идет о групповых визах. Проблемы есть у белорусских туристических компаний, которые занимаются въездным туризмом и хотели бы принимать туристов из Ирана, ведь презентованная авиапрограмма также могла бы работать и на прием туристов в Беларуси.

Как утверждают практики туризма, в настоящее время для граждан Ирана, желающих посетить Беларусь, реально открыть только деловые визы. Туристические визы пока не выдаются. Это связано с миграционным кризисом. В допандемийные времена иранские туристы довольно активно посещали Беларусь. Это не был большой поток, но несколько отечественных туроператоров успешно организовывали экскурсионные поездки для иранцев. Теперь это стало невозможным. Как заявили представители иранского посольства, вопрос будет прорабатываться.

В целом, туризм, по заявлениям иранской стороны, является одним из главных приоритетов в работе посольства. К сожалению, «пока у белорусов – поверхностное представление о туристических возможностях Ирана, иранцы также мало знают об аналогичном потенциале Беларуси». В связи с этим посольство намерено приложить максимум усилий для активизации взаимных турпотоков, продвижения и рекламы турпродукта.

На встрече присутствовали представители белорусских туристических компаний «Аэротрэвел», PAC Group, «ЭНИВЕЙ Трэвел» и других.