ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАИП ВОЗОБНОВЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КУРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


09:13 22.02.2022

О развитии туризма, студенческом обмене и увеличении торговли между Беларусью и Курской областью поговорили в формате видеоконференции на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Курской области под председательством министра связи и информатизации Константина Шульгана и главы Курской области Российской Федерации Романа Старовойта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального агентства инвестиций и приватизации, в том числе затронули тему активизации сотрудничества в сфере инвестиций. Представители НАИП договорились возобновить сотрудничество по привлечению взаимных инвестиций с АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» и обменяться планами мероприятий на 2022 год и информационно-аналитическими материалами.

Обсуждали и взаимодействие в сфере туризма. Курскую область принято называть Соловьиным краем России, так как лучшими певцами считаются курские соловьи, пение которых можно услышать весной. Соловей еще с давних времен является живым символом Курского края, — в этом и есть основная туристическая изюминка области. Беларусь, в свою очередь, по мнению деловых кругов Курской области, — это перспективная страна с точки зрения лечения и отдыха в местных санаториях.

Кроме того, во время заседания обсудили важность продолжения студенческого обмена между учреждениями образования Беларуси и Курской областью Российской Федерации в целях повышения качества образования и развития культурных и экономических связей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.02.2022
валюта курс
EUR 2.9397
USD 2.5870
RUB 3.3681
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9397 +0.0195
USD 2.5870 +0.0194
RUB 3.3681 -0.022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9500 2.9830
USD 2.6100 2.6380
RUB 3.2750 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 22.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1350
EUR/RUB 89.2000 90.3800
USD/RUB 78.8000 79.9400
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте