О развитии туризма, студенческом обмене и увеличении торговли между Беларусью и Курской областью поговорили в формате видеоконференции на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Курской области под председательством министра связи и информатизации Константина Шульгана и главы Курской области Российской Федерации Романа Старовойта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального агентства инвестиций и приватизации, в том числе затронули тему активизации сотрудничества в сфере инвестиций. Представители НАИП договорились возобновить сотрудничество по привлечению взаимных инвестиций с АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» и обменяться планами мероприятий на 2022 год и информационно-аналитическими материалами.

Обсуждали и взаимодействие в сфере туризма. Курскую область принято называть Соловьиным краем России, так как лучшими певцами считаются курские соловьи, пение которых можно услышать весной. Соловей еще с давних времен является живым символом Курского края, — в этом и есть основная туристическая изюминка области. Беларусь, в свою очередь, по мнению деловых кругов Курской области, — это перспективная страна с точки зрения лечения и отдыха в местных санаториях.

Кроме того, во время заседания обсудили важность продолжения студенческого обмена между учреждениями образования Беларуси и Курской областью Российской Федерации в целях повышения качества образования и развития культурных и экономических связей.