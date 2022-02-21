Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало введение очередного пакета санкций со стороны ЕС, которые вступили в силу с 18 февраля.

По словам официального представительства внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолия Глаза, этот факт не получил широкой огласки, поскольку Евросоюзу огласка невыгодна.

«Да потому, что евробюрократам это невыгодно. Они ведь прекрасно понимают, что перешли уже все границы. Поэтому и момент был использован специально, чтобы хладнокровно сделать все по-тихому. Ведь что произошло? Чиновники ЕС, возможно, не без участия лоббистов, используя самими же ими созданные бюрократические лазейки под видом неких технических корректировок де-факто расширили санкции в отношении Беларуси. При чем обратите внимание на даты: 18 февраля документ публикуется, а 19 февраля, в субботу, он уже вступает в силу. В результате в пакет попали два новых юридических лица, а возможности оспаривания всех введенных ограничительных мер в суде ЕС были специально усложнены. И это весьма показательно – в ЕС прекрасно понимают незаконность таких действий, поэтому стараются исключить любую возможность беспристрастного судебного разбирательства», - сказал А. Глаз, которого цитирует пресс-служба МИД.

Он отметил, что этот шаг направлен на продолжение циничного и хладнокровного плана по ухудшению благосостояния белорусов, нанесению ущерба белорусским субъектам хозяйствования и их работникам.

«Однако этого не происходит, и воспаленные амбиции отдельных европейских игроков, сдобренные коммерческими интересами, начинают еще больше пульсировать. Считаем, что в этой ситуации им нужно беречь свою нервную систему, потому что результаты таких шагов будут для них все хуже и хуже. Адекватные ответные меры с нашей стороны также последуют, притом тогда и в таком объеме, который сочтем необходимым», - пообещал А. Глаз.

Он также еще раз призвал ЕС изменить эту «конфронтационную, агрессивную, воинствующую политику, принять во внимание реальные интересы граждан как Беларуси, так и самих стран-членов ЕС, которым больше соответствует нормальное конструктивное добрососедское сотрудничество».