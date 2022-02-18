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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ И ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:00 21.02.2022
Минский тракторный завод (МТЗ) и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО «МТЗ» и ректор образовательного учреждения Николай Малков.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, стороны будут сотрудничать в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, а также реализации совместных программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе.
В частности, Минский тракторный завод готов организовать и провести стажировку, а также содействовать занятости и трудоустройству студентов и выпускников академии. В свою очередь учебное заведение будет способствовать повышению квалификации сотрудников ОАО «МТЗ».
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