Минский тракторный завод (МТЗ) и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО «МТЗ» и ректор образовательного учреждения Николай Малков.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, стороны будут сотрудничать в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, а также реализации совместных программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе.

В частности, Минский тракторный завод готов организовать и провести стажировку, а также содействовать занятости и трудоустройству студентов и выпускников академии. В свою очередь учебное заведение будет способствовать повышению квалификации сотрудников ОАО «МТЗ».