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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОБОРОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
11:10 21.02.2022
Делегация АО «Кронштадт» – компании, одного из лидеров российской авиационной беспилотной индустрии, 16-17 февраля посетила отдельные организации ВПК Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, российские коллеги ознакомились с научно-производственной базой и технологическим потенциалом ряда предприятий оборонного сектора экономики Беларуси, обсудили с руководством отечественных организаций вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.
Состоялась встреча председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с представителями российской компании, где рассматривались вопросы расширения кооперационных связей между российским и белорусскими производителями продукции различного назначения.
В ходе диалога белорусские и российские оружейники обменялись мнениями по широкому спектру направлений перспективного взаимодействия – в области создания беспилотных авиационных систем, бортового оборудования и целевых нагрузок для БПЛА, их комплексов навигации и управления, тренажеров и обучающих систем.
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