МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОБОРОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

11:10 21.02.2022 Делегация АО «Кронштадт» – компании, одного из лидеров российской авиационной беспилотной индустрии, 16-17 февраля посетила отдельные организации ВПК Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, российские коллеги ознакомились с научно-производственной базой и технологическим потенциалом ряда предприятий оборонного сектора экономики Беларуси, обсудили с руководством отечественных организаций вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества. Состоялась встреча председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с представителями российской компании, где рассматривались вопросы расширения кооперационных связей между российским и белорусскими производителями продукции различного назначения. В ходе диалога белорусские и российские оружейники обменялись мнениями по широкому спектру направлений перспективного взаимодействия – в области создания беспилотных авиационных систем, бортового оборудования и целевых нагрузок для БПЛА, их комплексов навигации и управления, тренажеров и обучающих систем.