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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА 22,2%


10:12 21.02.2022

Товарооборот Беларуси и Курской области в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 22,2% и составил $205,2 млн. Такие данные были озвучены на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Курской области Российской Федерации, которое состоялось под председательством министра связи и информатизации Константина Шульгана и главы Курской области Романа Старовойта 17 февраля 2022 года в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, структура поставок показывает, что традиционно в Курской области востребованы белорусская техника, комплектующие, запасные части, мебель, трикотаж, молочная и колбасная продукция, услуги строительных организаций.

При этом перспективы расширения сотрудничества в этих сферах достаточно широки. Белорусская сторона также может предложить услуги по строительству объектов социального назначения (например, школ), дорожному строительству и реконструкции мостовых сооружений.

Глава Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что к решению вопросов взаимоотношений и активным экономических связям регионов подталкивает сама жизнь. Для продвижения интересов бизнесов создан информационный портал Курской области.

«В январе 2022 года исполнилось 20 лет сотрудничеству Курской области с ее главным экономическим партнером – Республикой Беларусь», - отметил он, сообщив о намерении организовать летом 2022 года бизнес-миссию в Минск и города-побратимы.

Подтверждая готовность в сотрудничеству, российские участники встречи отметили интерес к наращиванию поставок белорусской пищевой продукции, а также сельскохозяйственной техники при условии организации гарантийного обслуживания.

Заместитель начальника отдела маркетинга и коммуникаций Государственного учреждений «Национальное агентство инвестиций и приватизации» Надежда Полторак презентовала для российских участников заседания инвестиционный потенциал Республики Беларусь.

Результаты сотрудничества по линии торгово-промышленных палат и их участие в расширении деловых контактов обозначила генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова.

Участниками заседания также были озвучены «болевые точки» сотрудничества, высказаны предложения по расширению контактов в туристической и культурной сферах, взаимодействию ВУЗов, учреждений здравоохранения.
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