Минский тракторный завод (МТЗ) предлагает организовать производство лесной техники на сборочных площадях Череповецкого литейно-механического завода. Предложение было озвучено во время встречи генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка с первым заместителем губернатора, председателем правительства Вологодской области Антоном Кольцовым.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, главной темой переговоров стало обсуждение будущего производственной площадки в Череповце.

«Мы бы хотели предложить реализацию проекта по выпуску лесной техники и спецтехники различного назначения, а также отдельных моделей навесного и прицепного оборудования. Для организации производства потребуется расширение площадей АО «ЧЛМЗ» с развитием литейного и сварочного производств, а также металлообработки», - отметил Виталий Вовк.

«Поддерживаю предложения. Нам необходимо сохранить существующие объемы производства, кадровый потенциал и действующие площадки. И параллельно к этому нужно проработать дальнейшее взаимодействие», - сказал Антон Кольцов.