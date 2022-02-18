|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ НА ЧЕРЕПОВЕЦКОМ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
09:10 21.02.2022
Минский тракторный завод (МТЗ) предлагает организовать производство лесной техники на сборочных площадях Череповецкого литейно-механического завода. Предложение было озвучено во время встречи генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка с первым заместителем губернатора, председателем правительства Вологодской области Антоном Кольцовым.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, главной темой переговоров стало обсуждение будущего производственной площадки в Череповце.
«Мы бы хотели предложить реализацию проекта по выпуску лесной техники и спецтехники различного назначения, а также отдельных моделей навесного и прицепного оборудования. Для организации производства потребуется расширение площадей АО «ЧЛМЗ» с развитием литейного и сварочного производств, а также металлообработки», - отметил Виталий Вовк.
«Поддерживаю предложения. Нам необходимо сохранить существующие объемы производства, кадровый потенциал и действующие площадки. И параллельно к этому нужно проработать дальнейшее взаимодействие», - сказал Антон Кольцов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2022
Курсы в банках
на 21.02.2022
Конвертация в банках
на 21.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте