Холдинг «Амкодор» расширит сотрудничество с Ленинградской областью Российской Федерации. Это было отмечено во время посещения делегацией Ленинградской области ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга», ОАО «Амкодор-СЕМАШ» и СООО «Элезер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе переговоров с руководителями холдинга представители Ленинградской области выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества как в области поставок продукции холдинга и расширения кооперационных связей, так и в подготовке кадров.

Гости осмотрели производственные площади, ознакомились с высокопроизводительным современным технологическим оборудованием и образцами новейшей инновационной продукции, многие из которых не производятся ни одним предприятием на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» и ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» подписано соответствующее соглашение.

Документом предусматривается организация сотрудничества по обмену обучающихся по образовательным программам; выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов; обмен информацией, учебными материалами и научными отчетами; участие в проведении совместных мероприятий различного уровня.