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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМКОДОР РАСШИРИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
16:57 18.02.2022
Холдинг «Амкодор» расширит сотрудничество с Ленинградской областью Российской Федерации. Это было отмечено во время посещения делегацией Ленинградской области ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга», ОАО «Амкодор-СЕМАШ» и СООО «Элезер».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе переговоров с руководителями холдинга представители Ленинградской области выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества как в области поставок продукции холдинга и расширения кооперационных связей, так и в подготовке кадров.
Гости осмотрели производственные площади, ознакомились с высокопроизводительным современным технологическим оборудованием и образцами новейшей инновационной продукции, многие из которых не производятся ни одним предприятием на территории Российской Федерации и стран СНГ.
Между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» и ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» подписано соответствующее соглашение.
Документом предусматривается организация сотрудничества по обмену обучающихся по образовательным программам; выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов; обмен информацией, учебными материалами и научными отчетами; участие в проведении совместных мероприятий различного уровня.
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