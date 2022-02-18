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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА В АПРЕЛЕ НА ВЫСТАВКЕ В ХАНОЕ


14:49 18.02.2022

Масштабная Национальная экспозиция Беларуси с продукцией ведущих отечественных предприятий-экспортеров будет представлена на международной выставке Vietnam Expo, которая пройдет 13-16 апреля 2022 года в Ханое.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белинтерэкспо, белорусская экспозиция получит почетный статус «Особый гость», что предполагает центральное размещение в выставочном павильоне, активное рекламно-информационное сопровождение и проведение конгрессных мероприятий, включая Белорусско-вьетнамский бизнес-форум.

Ожидается, что суммарно белорусские стенды займут площадь более 200 квадратных метров. Формирование экспозиции планируется завершить к началу марта. Принять участие в Национальной экспозиции могут белорусские производители продукции и услуг всех форм собственности.

Организатор Национальной экспозиции Республики Беларусь на международной выставке Vietnam Expo – Белорусская торгово-промышленная палата. Соорганизаторами выступают министерства образования, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук Беларуси, концерны «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим», Мингорисполком, областные исполнительные комитеты.

В выставке Vietnam Expo примут участие более 350 компаний из 16 стран: Беларуси, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кореи, Кубы, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, России, США, Шри-Ланки, Японии, а также из Гонконга и Тайваня.

Национальная экспозиция Республики Беларусь во Вьетнаме проводится уже в восьмой раз (ранее мероприятия проходили в Ханое в 2007, 2009, 2012, 2016 годах и в Хошимине – в 2011, 2014, 2018 годах).
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