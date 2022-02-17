БГУ и Национальный университет науки и технологий (НУНТ) Пакистана в течение месяца проработают содержание дорожной карты сотрудничества, где будут отражены направления, формы совместной деятельности, а также ответственные лица за реализацию намеченных инициатив. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 17 февраля онлайн-встречи ректора БГУ Андрея Короля с руководителем НУНТ Пакистана Джаведом Махмудом Бухари.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, сегодня НУНТ является многопрофильным учреждением, структура которого включает 20 институтов по всей стране, 350 инновационных лабораторий. Университет ведет подготовку специалистов в области инженерии, IT и компьютерных наук, архитектуры, бизнес-исследований, социальных, естественных и прикладных биологических наук. НУНТ занимает 358 позицию в мире согласно рейтингу QS, сотрудничает с более 180 учреждениями из 43 стран мира, в том числе с Сеульским национальным университетом, Пекинским университетом, Университетом Цинхуа, Мюнхенским техническим университетом и др.

Также белорусская сторона ознакомила коллег с научно-образовательным потенциалом БГУ, рассказала о приоритетных исследовательских проектах, представленности вуза в мировых рейтингах.

Ознакомительный экскурс с университетами позволил отметить общность деятельности по ряду направлений и обозначить взаимовыгодные инициативы сотрудничества. Было выделено шесть ключевых векторов. Это проведение совместных научных исследований в области геоинформационных технологий, охраны окружающей среды, кросскультурных исследований, бизнес-исследований, социальных наук и архитектуры, прикладной математики и информационных технологий. Также стороны отметили перспективность организации онлайн-лекций и мастер-классов по различной тематике; проведения совместных научных конференций по проблемам развития лингвистики, культурных и дизайн-исследований, информационной и межкультурной коммуникации; разработки совместных магистерских программ; участие в международных научных мероприятиях, а также публикационное взаимодействие.

Сегодня сотрудничество БГУ с учреждениями образования Исламской Республики Пакистан развивается в рамках пяти меморандумов о взаимопонимании с университетом COMSATS в Исламабаде (2015 г.), Академией дипломатической службы МИД Пакистана (2015 г.), Институтом космических технологий Исламабада (2019 г.), Университетом Пенджаба (2021 г.), Институтом управления бизнесом Карачи (2021 г.).

Научное взаимодействие ведется в рамках проекта «Содействие адаптивному управлению и устойчивости в местных сообществах в Центральной Евразии: от фрагментированного прошлого к связанному будущему». В его реализации участвуют исторический факультет БГУ, центр Laajverd (Равалпинди), Дарремский, Оксфордский и Кентский университеты (Великобритания), Исследовательский кластер науки и инноваций (Ташкент, Узбекистан).

Также результатом участия БГУ в Международной выставке International Trade and Industry Fair в ноябре прошлого года стало подписание протоколов о намерениях с рядом пакистанских компаний о сотрудничестве в сфере авиационных технологий, оптики и аэрокосмических технологий.