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НИДЕРЛАНДСКАЯ КОМПАНИЯ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА ДАННЫЕ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ


09:28 18.02.2022

Один из мировых лидеров в разработке высокоточных карт и навигационного программного обеспечения нидерландская компания Том Том Глобал Контент Б.В. высоко оценила данные адресной системы Беларуси, сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве.

Национальное кадастровое агентство в рамках сотрудничества с компанией Том Том Глобал Контент Б.В. оказало услуги по предоставлению данных о границах сельсоветов, городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов из единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси и информации из реестра адресов Республики Беларусь в виде полигонов, обозначающих зоны действия почтовых индексов на территорию Республики Беларусь.

Перед внедрением в программные продукты компанией Том Том Глобал Контент Б.В. проводится оценка информации по внутренним критериям качества. Так предоставленные Национальным кадастровым агентством данные Реестра АТЕ и ТЕ удостоены высокого результата оценки в 98-99%, а данные Реестра адресов – 97%.
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