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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КУБА НАРАЩИВАЮТ ТОВАРООБОРОТ И РАССМАТРИВАЮТ НОВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ


15:30 17.02.2022

Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа по случаю завершения его дипломатической миссии.

"Вы около четырех лет были послом в Беларуси, и за это время есть достижения, которыми можно гордиться. В 2019 году состоялся визит главы кубинского государства в Беларусь, который стал определенным импульсом, сигналом для деловых кругов, министерств и ведомств по организации работы. К сожалению, вскоре после этого визита мы столкнулись с глобальным мировым вызовом - пандемией, которая помешала реализовать часть договоренностей. Тем не менее мы восстанавливаем позиции. По итогам 2021 года товарооборот увеличился в три раза. Мы преодолели спад и выходим на неплохие темпы", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он подчеркнул, что пандемия не влияла на взаимодействие Беларуси и Кубы в международных организациях, взаимную поддержку в интеграционных объединениях.

"Важно, что глава правительства Кубы регулярно принимает участие в заседаниях ЕАЭС, выдвигает ценные инициативы. Уверен, что, несмотря на географическую удаленность Кубы от ЕАЭС, в ближайшее время практический компонент статуса наблюдателя обязательно даст плоды", - подчеркнул премьер-министр.

Товарооборот Беларуси и Кубы в 2021 году составил $22,9 млн (340% к 2020 году), экспорт - $20,8 млн (384,4%). Основными позициями экспорта стали тракторы и седельные тягачи, молоко и сливки сгущенные и сухие, части к принимающей и передающей аппаратуре, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, приборы и устройства, применяемые в медицине, поршневые двигатели внутреннего сгорания. Основу импорта из Кубы составили крепкие спиртные напитки, лекарственные средства, кофе, ручные инструменты (пневматические, гидравлические или со встроенным двигателем).
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