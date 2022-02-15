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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 18 ФЕВРАЛЯ ЛЕТИТ В МОСКВУ НА ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ
16:42 16.02.2022
Лукашенко 18 февраля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в Москве состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.
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