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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО 18 ФЕВРАЛЯ ЛЕТИТ В МОСКВУ НА ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ


16:42 16.02.2022

Лукашенко 18 февраля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в Москве состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.
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