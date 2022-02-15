СЭЗ «Гродноинвест» готова расширить сотрудничество с индийским бизнесом. Это было отмечено на встрече администрации СЭЗ с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.

На состоявшейся 15 февраля 2022 года встрече глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков рассказал о преимуществах реализации инвестиционных проектов в СЭЗ, торгово-экономическом потенциале, а также заинтересованности в развитии деловых отношений с индийским бизнесом в отдельных направлениях: фармацевтика и биотехнологии, химическое производство и легкая промышленность.

Вниманию посла Индии представлены возможности по созданию промышленных предприятий.

Как сообщает сайт СЭЗ, принимая во внимание имеющийся потенциал двустороннего взаимодействия, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества СЭЗ «Гродноинвест» с индийским бизнесом, а также организации совместных мероприятий в 2022 году.