|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ГОТОВА РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДИЙСКИМ БИЗНЕСОМ
14:40 16.02.2022
СЭЗ «Гродноинвест» готова расширить сотрудничество с индийским бизнесом. Это было отмечено на встрече администрации СЭЗ с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.
На состоявшейся 15 февраля 2022 года встрече глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков рассказал о преимуществах реализации инвестиционных проектов в СЭЗ, торгово-экономическом потенциале, а также заинтересованности в развитии деловых отношений с индийским бизнесом в отдельных направлениях: фармацевтика и биотехнологии, химическое производство и легкая промышленность.
Вниманию посла Индии представлены возможности по созданию промышленных предприятий.
Как сообщает сайт СЭЗ, принимая во внимание имеющийся потенциал двустороннего взаимодействия, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества СЭЗ «Гродноинвест» с индийским бизнесом, а также организации совместных мероприятий в 2022 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 16.02.2022
Конвертация в банках
на 16.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте