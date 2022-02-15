В резиденции посла Японии в Республике Беларусь 14 февраля 2022 года состоялась церемония подписания контракта на выделение гранта в рамках программы правительства Японии «Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека».

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, благодаря программе Сенненская центральная районная больница получит грант в размере более 170 тысяч рублей для приобретения видеоэндоскопической системы Olympus. Приобретение данного оборудования не только обеспечит равномерную работу эндоскопического кабинета, но и позволит уже в 2022 году поэтапно реализовать программы по скринингу колоректального рака, разработанные в учреждении.

Контракт был подписан учреждением здравоохранения «Сенненская центральная районная больница». На церемонии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь Токунага Хироки, а также делегация УЗ «Сенненская ЦРБ».