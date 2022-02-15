Первое заседание в рамках 71-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам по рассмотрению седьмого периодического доклада Беларуси о выполнении положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах состоялось15 февраля в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник в качестве главы межведомственной делегации Беларуси, принимающей участие в диалоге с комитетом, представил национальный доклад и информировал о достижениях нашей страны в социально-экономической сфере.

Диалог Беларуси с международными экспертами по докладу продолжится 16 и 17 февраля.