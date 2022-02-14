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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПОДПИСАЛ С ТОРГОВЫМ ДОМОМ В РФ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДО 2023 ГОДА
13:18 15.02.2022
Сегодня ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» (Москва) подписали дистрибьюторское соглашение о совместном продвижении продукции холдинга до 2023 года на крупнейший экспортный рынок сбыта – Российскую Федерацию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, российский партнер подтвердил годовой объем закупки сельскохозяйственной техники производства холдинга «Бобруйскагромаш» для аграриев Российской Федерации на сумму не менее 2 160 000 000 российских рублей.
ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» является официальным и эксклюзивным представителем холдинга «Бобруйскагромаш» в Российской Федерации с 2015 года. За время сотрудничества российским партнером была сформирована товаропроводящая сеть, включающая в себя более 100 дилеров, филиалов и региональных представительств, охватывающих всю территорию страны. Благодаря слаженной и оперативной работе ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш», рост экспортных поставок техники в РФ на протяжении последних лет стабильно превышает 120% ежегодно.
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