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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАМКАХ ДЕЛОВОГО ФОРУМА «СОДРУЖЕСТВО-2022»


10:07 15.02.2022

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» приняла участие в форуме предпринимателей Брянского региона и регионов Беларуси «Содружество-2022» на тему «Промышленная кооперация и инвестиционные потенциалы приграничных регионов в рамках российско-белорусской интеграции. Опыт, результаты, перспективы», который прошел 11 февраля 2022 г.

Как сообщает сайт СЭЗ, на форуме был представлен инвестиционный потенциал Гродненской области в сфере промышленности и логистики для российского бизнеса.

Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Брянской области. В форуме приняли участие представители государственных органов власти Беларуси и Российской Федерации, институтов развития бизнеса, а также предприниматели, занятые в сфере промышленности.

В 2021 году товарооборот СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией составил $1155 млн. За 5 лет он увеличился более чем в 2,5 раза. Всего за период функционирования СЭЗ «Гродноинвест» из России привлечено свыше $400 млн инвестиций, что составляет более 20% общего объема поступивших иностранных инвестиций. В СЭЗ «Гродноинвест» осуществляют деятельность 7 предприятий-резидентов с капиталом из Российской Федерации.
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