|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАМКАХ ДЕЛОВОГО ФОРУМА «СОДРУЖЕСТВО-2022»
10:07 15.02.2022
Администрация СЭЗ «Гродноинвест» приняла участие в форуме предпринимателей Брянского региона и регионов Беларуси «Содружество-2022» на тему «Промышленная кооперация и инвестиционные потенциалы приграничных регионов в рамках российско-белорусской интеграции. Опыт, результаты, перспективы», который прошел 11 февраля 2022 г.
Как сообщает сайт СЭЗ, на форуме был представлен инвестиционный потенциал Гродненской области в сфере промышленности и логистики для российского бизнеса.
Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Брянской области. В форуме приняли участие представители государственных органов власти Беларуси и Российской Федерации, институтов развития бизнеса, а также предприниматели, занятые в сфере промышленности.
В 2021 году товарооборот СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией составил $1155 млн. За 5 лет он увеличился более чем в 2,5 раза. Всего за период функционирования СЭЗ «Гродноинвест» из России привлечено свыше $400 млн инвестиций, что составляет более 20% общего объема поступивших иностранных инвестиций. В СЭЗ «Гродноинвест» осуществляют деятельность 7 предприятий-резидентов с капиталом из Российской Федерации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2022
Курсы в банках
на 15.02.2022
Конвертация в банках
на 15.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте