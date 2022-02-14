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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БМЗ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ В ДУБАЕ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТЫ НА БОЛЕЕ $100 МЛН
09:18 15.02.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе мероприятия белорусская делегация сделала ряд презентаций, посвященных инвестиционному и торгово-экономическому потенциалу области. Прошли переговоры между представителями белорусских предприятий, в том числе и БМЗ, и деловых кругов ОАЭ и других стран.
Всемирная выставка «Экспо-2020» проходит в Дубае (ОАЭ) с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и уже стала рекордной по количеству посетителей за 168-летнюю историю. На «ЭКСПО-2020» представлено более 200 участников из 190 стран мира.
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