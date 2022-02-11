Несколько дней в сети циркулируют сообщения о том, что Украина выборочно перестала пускать белорусских граждан на свою территорию.

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) разбирался, как обстоят дела у тех, кто пересекает наземную белорусско-украинскую границу, отправляясь по путевкам в украинские санатории и другие лечебно-курортные учреждения.

Белорусские граждане могут пересекать наземную границу не чаще одного раза в 3 месяца, имея ряд оснований, в том числе при предъявлении договора на получение медицинской помощи либо путевки на санаторно-курортное лечение от принимающей медицинской организации на территории Украины.

Представители турфирм говорят, что на данный момент не было ни одного случая, чтобы белорусов, отправляющихся в украинские санатории, «развернули на границе».

«Мы связались со знакомыми украинскими пограничниками, - рассказали РСТО в турфирме, - чтобы прояснить ситуацию. Пограничники сообщают, что есть временное распоряжение на время российско-белорусских учений проводить более тщательную проверку белорусских граждан (аналогичную проверку проводят с гражданами РФ). Но никаких распоряжений, чтобы не пускать, скажем, белорусских мужчин призывного возраста в Украину – нет! Слухи, которые ходили, что якобы в пункте пропуска Новые Ярыловичи «сняли» с автобуса 17 человек, пограничники опровергают. Те белорусы, которые в последние дни пересекали белорусско-украинскую границу, говорят, что в пунктах пропуска более тщательно проверяют багаж, смотрят документы, спрашивают о цели поездки, но никого «поголовно не разворачивают». Конечно, если человек не может внятно объяснить цель поездки, не может предоставить правильно оформленные документы, такие граждане вызывают подозрения у пограничников и таких путешественников вполне могут отправить назад».