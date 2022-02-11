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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 14,4%
11:19 14.02.2022
Товарооборот Беларуси и Краснодарского края в 2021 году составил $348,4 млн, или 114,4% к 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сальдо устойчиво положительное и составляет $147,1 млн.
На состоявшейся 11 февраля 2022 г. встрече министра антимонопольного регулирования и торговли, сопредседателя рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Краснодарского края Российской Федерации Алексея Богданова с главой администрации Краснодарского края Вениамином Кондратьевым было высказано общее мнение о важности развития совместных проектов в области промышленной кооперации и сельского хозяйства.
Обсуждены также актуальные вопросы реализации протокола мероприятий на 2021-2023 годы по выполнению соглашения между правительством Республики Беларусь и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного сторонами в апреле 2021 г.
В результате встречи стороны договорились провести очередное заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Краснодарского края Российской Федерации в мае текущего года в Краснодаре.
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