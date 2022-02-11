|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОБСУДИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ПОСТАВОК ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ
09:18 14.02.2022
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился 11 февраля 2022 года с делегацией Краснодарского края Российской Федерации во главе с руководителем региона Вениамином Кондратьевым.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече стороны обсудили вопросы наращивания поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере племенного животноводства, растениеводства, аграрного образования и другие темы.
В январе-декабре 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья организаций Беларуси с Краснодарским краем составил $95964,8 тыс., или 101% к аналогичному периоду 2020 года.
В Краснодарский край экспортировались молоко и молокопродукты, в том числе сыры и творог, сливочное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, яйца, фрукты, ягоды и другая продукция.
Из Краснодарского края преимущественно импортировались овощи, грибы, фрукты, ягоды, масло растительное и другие товары.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
Курсы в банках
на 14.02.2022
Конвертация в банках
на 14.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте