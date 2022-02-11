Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился 11 февраля 2022 года с делегацией Краснодарского края Российской Федерации во главе с руководителем региона Вениамином Кондратьевым.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече стороны обсудили вопросы наращивания поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере племенного животноводства, растениеводства, аграрного образования и другие темы.

В январе-декабре 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья организаций Беларуси с Краснодарским краем составил $95964,8 тыс., или 101% к аналогичному периоду 2020 года.

В Краснодарский край экспортировались молоко и молокопродукты, в том числе сыры и творог, сливочное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, яйца, фрукты, ягоды и другая продукция.

Из Краснодарского края преимущественно импортировались овощи, грибы, фрукты, ягоды, масло растительное и другие товары.